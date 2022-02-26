У Харкові змінили час комендантської години, продовживши її на чотири години.

З 26 лютого комендантська година діє з 18.00 до 6.00. У цей час людей просять не виходити на вулицю.

Раніше, у зв’язку з військовим становищем у країні, комендантська година була введена з 22:00 до 6:00.

Також комендантську годину продовжили у Києві.

Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців з 26 лютого комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00.

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Джерело: Міська рада Харкова