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Українські військові захопили декілька російських танків під Черніговом

Юля Захарченко редакторка стрічки
Українські військові захопили декілька російських танків під Черніговом

Російсько-окупаційні війська зазнають численних втрат завдяки злагодженості та роботі українських військових, які захищають нашу державу.

За даними Оперативного командування Північ, бійцям Збройних сил України вдалося захопити декілька російських танків під Черніговом.

Фото: Оперативне командування Північ

Техніку бойовиків тепер використовуватимуть на благо України. Вона стане у пригоді українським військовослужбовцям, які захищають нашу державу від агресорів.

– Місцеве населення допомагає нам бити загарбника! Люди роблять коктейлі Молотова для російських “братів”, зливають паливо з заправників та руйнують залізничні мости, – йдеться у повідомленні.

Оперативне командування Північ наголосило, що українці обов’язково переможуть агресора, який намагається захопити нашу державу.

Вже третій день триває війна в Україні, яку розпочала Російська Федерація. Вранці 24 лютого російсько-окупаційні війська здійснили вторгнення.

Збройні сили України чинять гідний супротив бойовикам, які здійснюють збройну агресію проти мирних жителів та військових.

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Фото: Depositphotos

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