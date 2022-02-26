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Факти / Україна / Суспільство

Укриття та евакуація громадян: що відбувається на залізничному вокзалі Києва

Юлія Соколова редакторка стрічки
поїзд

У суботу, 26 лютого, із Центрального залізничного вокзалу Києва продовжується евакуація людей в західному напрямку.

За інформацією журналістів Фактів ICTV, у районі вокзалу періодично звучать тривожні сирени, попереджуючи про загрозу повітряних атак.

А тому люди використовують вокзал як укриття, а також очікують там на потяги.

Як поінформували в пресслужбі Укрзалізниці, сьогодні о 12.30 з Центрального вокзалу Києва вирушив черговий рейс у західному напрямку. Поїзд прямує до Вінниці. Там пасажирів пересадять на інший рейс, який попрямує ближче до кордону.

Крім того, призначено ще низку евакуаційних рейсів зі столиці на захід України. Поїзди вирушатимуть із Центрального вокзалу до Львова або через це місто за таким графіком:

• 14.00 — додатковий поїзд № 915 до Львова;

• 15.02 — поїзд № 55 до Рахова;

• 16.50 — поїзд № 249 до Чернівців;

• 17.00 — додатковий потяг до Ужгорода;

• 17.12 — потяг № 13 до Солотвино;

• 18.30 — поїзд № 81 до Ужгорода;

• 19.06 — поїзд № 43 до Івано-Франківська;

• 19.48 — потяг № 95 до Рахова;

• 20.05 — потяг № 29 до Ужгорода;

• 20.12 — поїзд № 49 до Трускавця;

• 20.21 — потяг № 57 до Ворохти;

• 20.21 — поїзд № 59 до Чопа;

• 22.22 — поїзд №7 до Чернівців;

• 22.37 — поїзд № 91 до Львова.

– Ми закликаємо пасажирів зберігати спокій та не створювати штовханину при посадці в поїзди: наразі рухомого складу достатньо, щоб вивезти з Києва близько 5 тис. пасажирів за добу. Як і раніше, пріоритет в посадці надається літнім людям, дітям та жінкам, – наголосили в пресслужбі УЗ.

Рейси з Києва

Варто зазначити, що 24 лютого проїзд у комунальному громадському транспорті Києва зробили безкоштовним. Це стосується й метрополітену.

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Джерело: Укрзалізниця

Фото: Depositphotos

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