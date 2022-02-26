Укрзалізниця продовжує евакуювати людей з Києва. 26 лютого поїзди прямуватимуть до Вінниці. Потім пасажирів пересадять на рейс ближче до кордону.

Про це повідомили у компанії. Поїзд вирушив зі столиці о 12.30. Аналогічний рейс також планується з Києва о 18.00. Також додатково о 14.00 з Київського вокзалу відправиться черговий поїзд до Львова.

– Ми закликаємо пасажирів зберігати спокій та не створювати штовханину при посадці в поїзди: наразі рухомого складу достатньо, щоб вивезти з Києва близько п’яти тис. пасажирів за добу. Як і раніше, пріоритет в посадці надається літнім людям, дітям та жінкам, – зазначили в компанії.

Крім того, Укрзалізниця готує низку рейсів для масштабного вивозу мешканців у бік заходу України.

Так, з Київського вокзалу до або через Львів поїзди відправлятимуться за наступним графіком:

14.00 – додатковий поїзд №915 до Львова

15.02 – поїзд №55 до Рахова

16.50 – поїзд №249 до Чернівців

17.00 – додатковий поїзд до Ужгорода

17.12 – поїзд №13 до Солотвино

18.30 – поїзд №81 до Ужгорода

19.06 – поїзд №43 до Івано-Франківська

19.48 – поїзд №95 до Рахова

20.05 – поїзд №29 до Ужгорода

20.12 – поїзд №49 до Трускавця

20.21 – поїзд №57 до Ворохти

20.21 – поїзд №59 до Чопа

22.22 – поїзд №7 до Чернівців

22.37 – поїзд №91 до Львова

В Укрзалізниці пасажирів закликали зберігати спокій на об’єктах інфраструктури залізниці та очікувати наступного рейсу для евакуації з Києва.

Фото: Укрзалізниця