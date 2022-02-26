Мабуть, найбільше від війни Росії проти України страждають діти. Вони до смерті налякані всім, що відбувається навколо: вибухи, залпи знарядь, дзвін шибок у вікнах, нічні сирени, стривожені обличчя батьків.

Як з’ясувалося, є можливість вивезти наймолодших українців із зон активних бойових дій в більш безпечні і спокійні регіони.

Чернівці

Так, у Чернівцях вже почали приймати жінок та дітей. Область повністю готова забезпечити їх продуктами харчування, водою і притулком. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук.

За його словами, в області вже розмістили майже 2 тис. українців, які були змушені покинути свої будинки через російську агресію. Для цього створено обласний координаційний штаб, щоб прийняти кожного, хто готовий до такої комунікації.

Центр Спільних Дій

Активісти організації Центр Спільних Дій прагнуть допомогти людям, які шукають притулок у більш безпечних західних областях України.

Тому волонтери просять жителів Львівської, Закарпатської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької або Рівненської областей, які готові прийняти у себе матерів з дітьми, які рятуються від жахів війни, заповнити відповідну форму для бази даних.

Цей заклик актуальний як для жителів міст, так і невеликих селищ і сіл. Центр передасть цю інформацію людям, які шукають захист, після узгодження з вами.

Прихисток

Враховуючи актуальний суспільний запит, група волонтерів за добу розробила спеціальний сайт, на якому можна подати заявку на пошук тимчасового притулку. Сайт назвали Прихисток.

У свою чергу, ті, хто готовий прийняти у себе вдома сім’ю, яка шукає притулок, можуть на цьому ресурсі заявити про свою готовність це зробити.

При цьому волонтери розуміють, що сайт зможе працювати ефективно за умови, якщо кількість пропозицій притулку дорівнюватиме кількості тих, хто просить захисту.

Тому вони закликали українців об’єднуватися і допомагати один одному в цей важкий час. Щоб довести ворогові: схід і захід України – разом!