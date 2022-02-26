Ворожі агенти активно розпитують, як пересуватися Київщиною – як їх розпізнати

В Управлінні державної охорони України попереджають, що ворожі агенти активізувалися, зокрема в мережі.

– Форуми та групи у месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масовано заполонили однакові повідомлення, – зазначили в Управлінні.

Варто зауважити, що автори таких повідомлень різними способами розпитують, як дістатися до Києва. Мовляв, хто може підвезти з маленькою дитиною, як проїхати до Броварів та Борисполя.

– У всіх авторів є однакова особливість: всі вони — нові учасники груп Київщини, долучились до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, – наголосили в Управлінні державної охорони України.

Тому, мешканці Київщині, будьте пильними, бо люди, які розпитують подібну інформацію – ворожі агенти.

– Не вказуйте маршрути руху, як і куди дістатись та де ще є вільні та доступні дороги, – зазначили в Управлінні.

Якщо ви побачили питання, які наведено вище і переконались, що автор цього запиту новий учасник групи, то: