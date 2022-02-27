По аеропорту в Житомирі було завдано ракетного удару з боку Білорусі.

Про це повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

— По аеропорту в Житомирі було завдано ракетного удару з боку Білорусі. Переговори вже скінчились чи це в білоруських приспішників росіян такі “вагомі” аргументи?, – йдеться в повідомленні.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі написав, що ракети Іскандер були випущені близько 17.00 з району Мозиря (Білорусь).

У Житомирі близько 17:20 оголосили повітряну тривогу, вибухи було чути у кількох місцях, зокрема в районі Київського мосту.

Сьогодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко телефонував президенту України Володимиру Зеленському. Під час розмови було погоджено план провести сьогодні перемовини російської та української делегацій на кордоні України та Білорусі.

Лукашенко при цьому гарантував, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.