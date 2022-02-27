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Федоров просить Цукерберга заблокувати Facebook та Instagram у Росії

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Михайло Федоров

Голова Мінцифри Михайло Федоров звернувся до головного виконавчого директора Facebook Марка Цукенберга з проханням заблокувати доступ до Facebook та Instagram для росіян.

Він сказав, що поки американський медіамагнат займається створенням Метавсесвіту, Росія руйнує життя людей в Україні.

– Марк Цукерберг! У той час, як ви створюєте Метавсесвіт, Росія руйнує реальне життя в Україні. Ми просимо заблокувати доступ у Facebook та Instagram для користувачів із Росії, поки їхні танки руйнують наші дитячі садки та лікарні, – написав Федоров у Facebook.

Раніше Михайло Федоров просив YouTube заблокувати канали РФ. Мета звернення — не позбавити росіян доступу до інформації, а достукатися до молоді, проактивного і мислячого населення.

Також Федоров звернувся до Facebook, Netflix та Apple з метою блокування російських ЗМІ.

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