На всіх окупантів вистачить! Льотчики ЗСУ отримали партію ракет від партнерів

Повітряні сили Збройних сил України отримали партію ракет класу повітря-повітря від наших партнерів.

Про це повідомляє прессужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

– Маємо гарні новини! Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу повітря-повітря, – йдеться у повідомленні.

Там додали, що ракети уже під крилами українських винищувачів.

– Вони уже під крилами наших винищувачів. Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить! – наголосили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Крім того, там подякували українським партнерам за підтримку України.

– Дякуємо союзникам антипутінської коаліції за потужну підтримку українського війська! – йдеться у повідомленні.