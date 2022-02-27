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На всіх окупантів вистачить! Льотчики ЗСУ отримали партію ракет від партнерів

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
На всіх окупантів вистачить! Льотчики ЗСУ отримали партію ракет від партнерів

Повітряні сили Збройних сил України отримали партію ракет класу повітря-повітря від наших партнерів.

Про це повідомляє прессужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

– Маємо гарні новини! Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу повітря-повітря, – йдеться у повідомленні.

Там додали, що ракети уже під крилами українських винищувачів.

– Вони уже під крилами наших винищувачів. Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить! – наголосили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Крім того, там подякували українським партнерам за підтримку України.

– Дякуємо союзникам антипутінської коаліції за потужну підтримку українського війська! – йдеться у повідомленні.

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Фото: Depositphotos

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