На всіх окупантів вистачить! Льотчики ЗСУ отримали партію ракет від партнерів

Повітряні сили Збройних сил України отримали партію ракет класу повітря-повітря від наших партнерів.
Про це повідомляє прессужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.
– Маємо гарні новини! Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу повітря-повітря, – йдеться у повідомленні.
Там додали, що ракети уже під крилами українських винищувачів.
– Вони уже під крилами наших винищувачів. Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить! – наголосили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
Крім того, там подякували українським партнерам за підтримку України.
– Дякуємо союзникам антипутінської коаліції за потужну підтримку українського війська! – йдеться у повідомленні.