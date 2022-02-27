Президент України Володимир Зеленський звернувся до білорусів, котрих змушують голосувати на референдумі.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до білорусів, котрих змушують голосувати на референдумі.

– Ці мої слова будуть звернені до громадян Білорусі. Сьогодні вас усіх кличуть на виборчі дільниці, щоб проголосувати на референдумі. Це могло б бути звичайним політичним процесом. Але зараз точно не може бути нічого звичайного. Наразі ухвалюються рішення зовсім іншого рівня, – заявив президент України.

У Білорусі на 27 лютого 2022 року заплановано референдум щодо внесення змін та доповнень до конституції республіки. Тому Зеленський зазначив, що це не просто саме в такий час самопроголошений президента Білорусі Олександр Лукашенко вирішив переписувати конституцію.

Він наголосив, що остання ніч в Україні обернулася сильним обстрілом у мирному населенні.

– Знову обстріли. Знову бомбардування житлових кварталів, громадянської інфраструктури. На сьогодні немає жодного об’єкта в країні, який окупанти не вважали б для себе допустимою метою. Вони воюють проти всіх. Вони воюють проти всього живого – проти дитячих садків, проти житлових будинків та навіть проти машин швидкої допомоги. Вони застосовують реактивну артилерію, ракети проти цілих міських районів, в яких немає і ніколи не було жодної військової інфраструктури, – наголосив Володимир Зеленський.

Також глава України провів паралель між нинішніми подіями та Другою світовою війною.