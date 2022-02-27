Президент України Володимир Зеленський звернувся до білорусів, котрих змушують голосувати на референдумі.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до білорусів, котрих змушують голосувати на референдумі.
– Ці мої слова будуть звернені до громадян Білорусі. Сьогодні вас усіх кличуть на виборчі дільниці, щоб проголосувати на референдумі. Це могло б бути звичайним політичним процесом. Але зараз точно не може бути нічого звичайного. Наразі ухвалюються рішення зовсім іншого рівня, – заявив президент України.
У Білорусі на 27 лютого 2022 року заплановано референдум щодо внесення змін та доповнень до конституції республіки. Тому Зеленський зазначив, що це не просто саме в такий час самопроголошений президента Білорусі Олександр Лукашенко вирішив переписувати конституцію.
Він наголосив, що остання ніч в Україні обернулася сильним обстрілом у мирному населенні.
– Знову обстріли. Знову бомбардування житлових кварталів, громадянської інфраструктури. На сьогодні немає жодного об’єкта в країні, який окупанти не вважали б для себе допустимою метою. Вони воюють проти всіх. Вони воюють проти всього живого – проти дитячих садків, проти житлових будинків та навіть проти машин швидкої допомоги. Вони застосовують реактивну артилерію, ракети проти цілих міських районів, в яких немає і ніколи не було жодної військової інфраструктури, – наголосив Володимир Зеленський.
Також глава України провів паралель між нинішніми подіями та Другою світовою війною.
– Васильків, Київ, Чернігів, Суми, Харків та багато інших міст України виживають у таких умовах, які востаннє були на нашій та на вашій землі під час Другої світової війни. Але у війні, яка йде зараз, ви з нами не на одному боці. На жаль. З вашої території війська Російської Федерації запускають ракети по Україні. З вашої території вбивають наших дітей, руйнують наші будинки, – заявив Володимир Зеленський.