Заборона на виїзд з України чоловіків призовного віку від 18 до 60 років змусила батька зважитися на крайній захід: на кордоні з Угорщиною він віддав незнайомій жінці своїх двох дітей, щоб врятувати їх від війни. Попросив тільки номер її мобільного телефону.

Перебуваючи на українській стороні прикордонного переходу на кордоні з Угорщиною, Наталія Аблєєва зустріла зневіреного 38-річного чоловіка з її рідного міста Кам’янець-Подільський з дочкою і маленьким сином на руках.

Він розповів, що прикордонники не пропустили його, тому що Україна заборонила виїзд всім українським чоловікам призовного віку від 18 до 60 років. І попросив переправити дітей на угорську сторону, де їх повинна забрати мати, яка якраз поверталася з Італії.

– Чоловік просто передав мені двох дітей, вручивши їхні паспорти, і попросив їх перевезти по той бік, – сказала 58-річна Аблєєва.

На угорській стороні в Берегшурані вони чекали на маму кілька годин, сидячи на лавці біля намету, встановленого спеціально для біженців з України, які безперервним потоком йшли через кордон.

Наталя розповідає, що хлопчик заплакав від радості, коли задзвонив його мобільний телефон і він зрозумів, що це його мама – вона була вже майже на прикордонному посту.

За словами Наталії Аблєєвої, сама вона залишила в Україні двох своїх дорослих дітей. Сина, який служить в поліції, і дочку, яка працює медсестрою.

Коли приїхала мама дітей, 33-річна Ганна Семюк, вона щиро подякувала Наталії за неоціненну допомогу. Стоячи на морозі, дві жінки кілька хвилин обіймалися і плакали.

За словами Ганни Семюк, через один-два тижні вона планує разом з дітьми повернутися на батьківщину.

Фото: The Guardian