Нова Каховка у Херсонські області станом на ранок 27 лютого перебуває під повним контролем російських загарбників. Таку інформацію оприлюднив мер міста Володимир Коваленко.

Найскладніша ситуація зараз у селах Козацькому та Веселому, вони практично зруйновані.

– Нова Каховка на Херсонщині повністю під контролем російських військ, вони захопили міськвиконком, зняли всі українські прапори з будівель, — заявив мер міста.

Проте бої у тому напрямку досі тривають. Активні зіткнення в районі Козацьке-Веселе.

Мер Нової Каховки зараз намагається домовитися з окупантами про коридор для мешканців Козацького та Веселого. Проте поки що немає жодних результатів.

Ситуація у Херсонській області

Журналіст Олег Батурін раніше опублікував результати так званого російського миру. На фото розтрощена домівка місцевих жителів у Каховці. Господарів у будинку не були, вони виїхали раніше.

– Великі переміщення військової техніки. Всі системи забезпечення працюють. Перебоїв з подачею води, електрики, газу немає. Відкриті магазини, аптеки, лікарні. В Таврійську частково відсутнє електропостачання, магазини та аптеки також працюють частково. В Горностаївці немає підвозу хліба, запустили свій млин. В Любимівці проблеми з підвозом хліба. Всі лікарні працюють. Продовжуються переміщення техніки через район, – заявили в обласному оперативному штабі.