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Факти / Україна / Суспільство

По всій Україні встановили блокпости: правила поведінки від Резнікова

Валентина Летяк редакторка стрічки
Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців з розумінням поставитися до перевірки документів на блокпостах, які встановлено для виявлення російських диверсантів та ускладнення пересувань окупаційних військ.

За його словами, це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів.

Правила поведінки на блокпостах:

  • треба зменшувати швидкість авто;
  • завчасно підготувати документи для перевірки:
  • вимкнути фари і увімкнути аварійне світло;
  • не можна виходити з авто без дозволу військових;
  • чітко відповідайте на запитання;
  • заборонена відеозйомка;
  • будьте готові, що вас попросять відкрити багажник і показати салон авто;
  • під час огляду не можна стояти за спинами військових;
  • після огляду різко не набирайте швидкість.

Правила поведінки на блокпостах

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Фото: УНІАН

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