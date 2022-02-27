Противник видихнувся: зведення Арестовича щодо вторгнення РФ в Україну

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович озвучив останні дані щодо вторгнення РФ до України. За його словами, противник видихнувся, кинувши останні сили на Київ та Харків.

– Противник видихнувся. Останні сили кинув на Київ та Харків. Противник тактично відступає, – зазначив Арестович.

Він додав, що нині в українських регіонах відносна тиша, окрім Волновахи, яку українські війська знову взяли потужною контратакою, та північно-західних околиць Києва.

Там противник намагався просунутися вперед окремими групами, як у Харкові. Проте отримав відсіч від українських військових.

– Частина його розгромлена, частина висувається на північ і займає оборону на рубежах 15-20-40 км від Києва, щоб наша артилерія туди не дістала. Це означає, що вони перейшли в тактичний відступ — принаймні на окремих ділянках, що не може не тішити, – додав Арестович.

Крім того, Олексій Арестович також звернувся до російських і білоруських солдатів та офіцерів. Він закликає їх складати зброю та не виконувати злочинні накази їх влади. Україна не розцінює полон, як слабкість.

– З кампанії чудово видно, що ще доба-дві і ви захлинетеся в наступі. Ми не вважаємо вашу здачу та перехід на наш бік чимось ганебним. Мені здається, що ви цим зберігаєте свою військову честь. Цей вчинок буде мужнім, а не ганебним. Це рішення людини, яка у вирішальний історичний момент знайшла у собі сили зробити особистий вибір, а не бути пустою маріонеткою на службі в напівбожевільного диктатора, – зазначив радник голови Офісу президента.