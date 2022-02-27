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Противник видихнувся: зведення Арестовича щодо вторгнення РФ в Україну

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Олексій Арестович

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович озвучив останні дані щодо вторгнення РФ до України. За його словами, противник видихнувся, кинувши останні сили на Київ та Харків.

– Противник видихнувся. Останні сили кинув на Київ та Харків. Противник тактично відступає, – зазначив Арестович.

Він додав, що нині в українських регіонах відносна тиша, окрім Волновахи, яку українські війська знову взяли потужною контратакою, та північно-західних околиць Києва.

Там противник намагався просунутися вперед окремими групами, як у Харкові. Проте отримав відсіч від українських військових.

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– Частина його розгромлена, частина висувається на північ і займає оборону на рубежах 15-20-40 км від Києва, щоб наша артилерія туди не дістала. Це означає, що вони перейшли в тактичний відступ — принаймні на окремих ділянках, що не може не тішити, – додав Арестович.

Крім того, Олексій Арестович також звернувся до російських і білоруських солдатів та офіцерів. Він закликає їх складати зброю та не виконувати злочинні накази їх влади. Україна не розцінює полон, як слабкість.

– З кампанії чудово видно, що ще доба-дві і ви захлинетеся в наступі. Ми не вважаємо вашу здачу та перехід на наш бік чимось ганебним. Мені здається, що ви цим зберігаєте свою військову честь. Цей вчинок буде мужнім, а не ганебним. Це рішення людини, яка у вирішальний історичний момент знайшла у собі сили зробити особистий вибір, а не бути пустою маріонеткою на службі в напівбожевільного диктатора, – зазначив радник голови Офісу президента.

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