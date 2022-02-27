Спеціально б’ють по житлових будинках – нове звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян через вторгнення РФ до нашої країни, в якому зазначив, що росіяни спеціально б’ють по важливій інфраструктурі.

– Ця ніч була тяжкою. Що вони роблять? Це помста. Народ піднявся на захист своє держави, і вони відкрили справжнє обличчя. Це терор. Вони збираються ще більше бомбити наші українські міста. Вони збираються ще підступніше вбивати наших дітей. Це зло, яке прийшло на нашу землю, і яке варто знищити. Вони брехали, що не будуть чіпати мирне населення. Проте з перших годин російські війська б’ють по цивільні інфраструктурі, – заявив президент.

Очільник нашої країни зазначив, що російських загарбників чекає міжнародний трибунал через злочини проти українського населення.

– Вони свідомо взяли тактику на ураження людей, і всього того, що робить життя просто нормальним. Електростанції, лікарні, дитячі садочки, житлові будинки – все під ударом щоденно. Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву та іншим містам та селищам тягне на міжнародний трибунал. Всі їхні злочини ми чітко фіксуємо. І таких злочинів було б набагато більше, якби не наші мужні захисники. Українські сили – всі молодці. Відбивають атаку, ламаючи плани ворогу. Блискуче виконують свою роботу. Так, це дійсно робота. Жорстка, фундаментальна, а найголовніше справедлива робота. Робота, яка заслуговує найвищої оцінки, – наголосив Володимир Зеленський.