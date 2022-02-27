Ворог здійснює воєнні злочини, обстрілюючи Харків та Херсон – Міноборони

Російські агресори продовжують здійснювати обстріли військової та цивільної інфраструктури. З початку доби бойовики завдали п’ять авіаційних та 16 ракетних ударів.

За даними Міністерства оборони України, триває повітряно-наступальна операція, тому жителів міст закликають перебувати в укритті та берегти себе. Ще одним центром концентрації окупаційних військ стала Білорусь:

до аеродрому Мачулищі перекинуті 10 вертольотів зі складу 15 бр АА, що базується в населеному пункті Остров Псковської області, а також два літаки Ан-124 Повітряно-космічних сил;

до аеродрому Барановичі – чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Перегрупувавши війська, противник проводить наступальні дії у напрямку Києва. Збройні сили України та наші військовослужбовці успішно захищають місто.

Командувачем оборони Києва є генерал-полковник Олександр Сирський, комендантом оборони міста – герой України, полковник Сергій Собко.

Ворог продовжує вчиняти воєнні злочини, здійснюючи обстріли мирного Харкова та Балаклея, а у Херсона триває відчайдушна оборона міста.

Угруповання Чорноморського флоту російських військ виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили ВМС України. Противник намагався висадити морський десант у Чорноморську, де знищили ворожий десант.