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Запаси закінчуються – УЗ закликає підтримати людей, які перебувають на вокзалі Києва

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Запаси закінчуються – УЗ закликає підтримати людей, які перебувають на вокзалі Києва

Наразі на Центральному залізничному вокзалі Києва уже перебуває близько 600 людей. Поки що вони забезпечені їжею та водою, проте запаси завершуються.

Усі ці громадяни очікують потягів чи обрали приміщення як укриття.

– Для людей відчинені усі зали очікування. Укрзалізниця надає людям воду та напої, але запаси вже завершуються, – йдеться у повідомленні.

Через це українців, які прямують потягами з інших міст, закликають за можливості передавати продукти харчування.

Також бізнес може доправити воду та їжу.

Громадяни мають пам’ятати, що місткість вокзалу обмежена. Через це у разі небезпеки туди пускатимуть лише дітей, жінок та людей похилого віку.

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Через запровадження комендантської години у Києві до 8.00 28 лютого мешканців столиці закликають перебувати вдома чи у сховищах та не виходити на вулицю. Це небезпечно.

Крім того, важливо зберігати спокій та стежити за інформацією. Водночас важливо черпати її лише з перевірених джерел.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: УНІАН

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