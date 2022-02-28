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Факти / Україна / Суспільство

Евакуація з Києва потягами Укрзалізниці: умови та графік

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Евакуація з Києва потягами Укрзалізниці: умови та графік

Укрзалізниця в умовах війни продовжує евакуацію громадян зі столиці України Києва.

Факти ICTV зібрали головні умови щодо евакуації потягами з Києва.

Евакуація пріоритетних груп населення (дітей, жінок і людей похилого віку) здійснюється безкоштовно. Проте досі навіть на сайті Укрзалізниці можна купити квитки. Це підніме вас у черзі пріоритетності. Для того, щоб виїхати з Києва на евакуаційних поїздах, краще перебувати на вокзалі. Графіки поїздів можуть змінюватись.

Із собою варто мати паспорт. Якщо з вами їде тварина, то паспорт на неї. Щодо дітей, то свідоцтво про народження.

В Укрзалізниці попереджають, що за всіма актуальними оновленнями краще стежити на каналі Укрзалізниці у Telegram.

Графік евакуації потягами

З Києва 28 лютого вирушатиме низка запланованих поїздів:

  • 013 КИЇВ ПАС – СОЛОТВИНО 17.12
  • 740 КИЇВ ПАС – КР.РІГ ГОЛ 17.22
  • 790 КИЇВ ПАС – КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42
  • 792 КИЇВ ПАС – КРЕМЕНЧУК 17.42
  • 081 КИЇВ ПАС – УЖГОРОД 18.30
  • 067 КИЇВ ПАС – ВАРШАВА ВС 18.48
  • Додатковий потяг: 715 КИЇВ ПАС – ЛЬВІВ 20.30

Продовжує курсувати й поїзд №67 Київ – Варшава. Відправлення з Києва о 18.48.

В Укрзалізниці наголосили, що посадка на евакуаційні рейси Укрзалізниці є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком.

Проїзд регулярними рейсами у напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду.

Графік руху потягів може змінюватися через зменшення швидкості на окремих ділянках дороги.

– Графік може змінюватися через зменшення швидкості на окремих відрізках шляху прямування, тож ті пасажири, які бажають поїхати з міста, мають слідкувати за оголошеннями на вокзалах, – зазначили в Укрзалізниці.

Евакуаційні потяги з Києва

В Укрзалізниці наголосили: пріоритет в посадці на евакуаційні поїзди надається дітям, жінкам та людям похилого віку.

– Посадка на евакуаційні поїзди безкоштовна у порядку пріоритету, – зауважили у пресслужбі.

Евакуюють людей з Києва у Західну Україну – у бік Львова та інших міст. Зокрема, зі Львова є можливість дістатися Європи потягами.

– Зважаючи на воєнний стан у країні та на обмеження комендантською годиною, деякі рейси зазнали змін. Графік може змінюватись залежно від оперативної ситуації. Крім того, Укрзалізниця додаватиме евакуаційні рейси по мірі необхідності, – повідомили в Укрзалізниці.

Там заявили, що протягом дня залежно від потоку пасажирів будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.

Евакуація з Києва до Європи

Потяги Укрзалізниці продовжують курсувати до західних країн заради евакуації українських громадян.

Там зазначили, що до держкордону з країнами ЄС, замість електропоїздів №7603/7604 та №7605/7606 сполученням Львів – Перемишль – Львів, що вирушали зі Львова відповідно о 00.40 та 05.27, призначено електропоїзди сполученням Львів – Чоп – Львів. 28 лютого поїзд №7617/7618 о 00.40 вирушатиме зі Львова до Чопа та зворотно, а поїзд №7619/7620 вирушатиме о 05.27 зі Львова до Чопа та зворотно.

Польща, Німеччина, Словаччина, Чехія, Австрія гарантують безкоштовний проїзд українських біженців рейсами власних залізниць.

Також в Укрзалізниці наголосили, що є кілька пунктів пропуску через кордон, до яких можна дістатись автобусами з низки станцій. Організацією автобусних перевезень займаються місцеві територіальні громади.

– На основному пункті черги, на двох інших – менші, вони майже пусті, пройти їх можна буде швидше, – заявили у пресслужбі Укрзалізниці.

Трансфери до КПП у Закарпатській області від вокзалів у містах:

  • Ужгород – пішохідні переходи Малий Березний та Малі Сельменці, які некритично завантажені.
  • Мукачево – пішохідні переходи Дзвінкове – Косино, Лужанка, Вилок.
  • Зі станції Чоп ходять що три години регулярні поїзди Чоп – Захонь (Угорщина).
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