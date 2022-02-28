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Факти / Україна / Суспільство

Маріуполь і Волноваха: що відомо про бойові дії в Донецькій області

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Маріуполь і Волноваха: що відомо про бойові дії в Донецькій області

Голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомив, що станом на 9.00 Маріуполь та Волноваха залишаються гарячими точками в Донецькій області.

У Facebook він написав, що, як повідомляють військові, за ці міста тривають бої.

– Працюю над наданням зеленого коридору – для завезення у Волноваху гуманітарної допомоги, медикаментів, продуктів, води, а також для евакуації жителів, – написав Кириленко.

26 лютого виступив мер Маріуполя Вадим Бойченко. Ситуація у Маріуполі та на околицях залишається складною, проте українські військові гідно тримають оборону.

Він також повідомив про кількість зруйнованих об’єктів інфраструктури та поранених жителів внаслідок обстрілу росіян.

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Фото: УНІАН

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