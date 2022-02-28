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Факти / Україна / Суспільство

Росія завдала ракетних ударів по аеропорту у Миколаєві

Ілля Нежигай редактор стрічки
Росія завдала ракетних ударів по аеропорту у Миколаєві

Миколаївський міжнародний аеропорт зазнав ракетних ударів з боку Російської Федерації.

Цю інформацію журналістам підтвердив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

Попередньо, війська РФ били по аеропорту тричі. Снаряди потрапили в злітну смугу та на перон.

Станом на 19.00, згідно з відеозаписом очільника облдержадміністрації, він не міг надати оцінку збиткам.

Наразі також невідомо те, якими ракетами завдавали удари та звідки, відсутня.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що правитель Білорусі Олександр Лукашенко запевнив українського лідера, що з білоруської сторони не буде йти ворожа техніка, а літаки та ракети припинять свої польоти в бік України.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту військових дій Росії, які були розпочаті в ніч на 24 лютого проти України.

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Джерела: Суспільне, Віталій Кім

Фото: Миколаївський міжнародний аеропорт

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