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Факти / Україна / Суспільство

УЗ закликає країни Європи та Азії відправити російські поїзди на …

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
УЗ закликає країни Європи та Азії відправити російські поїзди на …

Укрзалізниця звернулася до країн Європи та Азії  із закликом зупинити будь-яку взаємодію залізничних адміністрацій з російською федерацію.

Таке звернення розіслано до адміністрацій усіх залізниць, які здійснюють перевезення з рф. Про це йдеться на офіційному Telegram-каналі УЗ.

– Росіянине, ти вже не можеш нікуди літати, а тепер ти не зможеш нікуди і їздити. Закликаємо залізничні адміністрації всіх країн, які межують з рф, припинити вантажне та пасажирське залізничне сполучення з цією країною. Також закликаємо припинити будь-яку взаємодію систем та виключити РЖД з усіх міжнародних організацій, – сказано у повідомленні Української залізниці.

Також УЗ розповсюдило звернення до співробітників РЖД: Провідник, складач поїздів, диспетчер, машиніст РЖД, який виконує злочинні накази та везе танки, воєнну техніку та окупантів до коридорів України, ти більше ніколи не будеш мати почесне звання ЗАЛІЗНИЧНИК — ти ВБИВЦЯ. Своїми діями ти вбиваєш мирне населення та чиниш геноцид над українським народом.

Джерело: Укрзалізниця

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