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Факти / Україна / Суспільство

Війна в Україні: загинуло 352 мирних жителі, ще понад 1,5 тис. людей поранені

Юля Захарченко редакторка стрічки
Війна в Україні: загинуло 352 мирних жителі, ще понад 1,5 тис. людей поранені

Російсько-окупаційні війська вже п’ятий день ведуть вогонь на цивільні та військові об’єкти. Станом на вечір 27 лютого, внаслідок обстрілів бойовиків загинули 352 мирних жителі, серед яких є 14 дітей.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, ще 1 684 людей дістали поранення, серед них є 116 дітей. Ворог продовжує завдавати безжалісні удари, через які страждають цивільні громадяни.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що окупанти продовжують здійснюють здійснювати обстріли практично на всі напрями. Українські захисники дають відсіч агресору як у небі, так і на землі.

Авіаційний гарнізон героїчно обороняється у Василькові, витримуючи численні атаки російських військ. В інших містах України ЗСУ захищають мирних жителів від бойовиків.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що ворог втратив близько 4,3 тис. найманців Російської Федерації, проте інформація ще уточнюється.

ЗСУ знищили щонайменше 27 ворожих літаків, 26 гелікоптерів, 146 танків, 706 бойових броньованих машин, 49 гармат, засоби протиповітряної оборони та іншу техніку країни-агресора.

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Джерело: МВС

Фото: УНІАН, МВС

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