Медсестра гастроентерологічного центру Київської обласної клінічної лікарні Марія та IT-спеціаліст, волонтер Дмитро офіційно оформили шлюб на п’ятий день війни.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Олена Єфименко.

– Вони люблять один одного! І ніщо не може змінити їхні плани, навіть війна! Можливо, не про таке весілля вони мріяли, але сьогоднішній день для них став знаменним! – написала вона.

І зазначила, що очі молодят світяться щастям. Ці очі чітко знають, що любов переможе війну!

Повідомляється, що на весіллі були присутні колеги Марії: лікарі, медсестри, керівник лікарні. Всі вони вірять у завтрашній день, в наші Збройні сили, в Президента, в Україну, в її народ!

Нехай їхнє весілля буде для них оберегом в цей важкий час, а для нас стане вірою в Перемогу, побажала молодій парі Олена Єфименко.

Джерело: Олена Єфименко

Фото: Олена Єфименко