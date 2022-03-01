Жителів Черкас та району, які протягом дня 1 березня 2022 року чутимуть постріли з різних видів озброєння, просять зберігати спокій. Це не ворожа армія, а українські захисники відточуватимуть майстерність для максимально захисту населення.

Навчання проходитимуть з 8.30 до 16.30.

Можливі постріли навіть із великокаліберної зброї.

Громадян закликають не панікувати, залишатися вдома чи в сховищах та без зайвої потреби не полишати їх.

Про можливу небезпеку з повітря буде повідомлено додатково. Для цього треба уважно стежити за інформацією. Водночас важливо довіряти лише офіційним українським джерелам чи перевіреним вітчизняним ЗМІ.

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З 24 лютого в Україні триває війна. Росія вторглася на територію країни, проводить обстріли з повітря, зокрема потерпають і квартали, де мешкають звичайні українці. Саме тому наразі надзвичайно важливо бути пильними та ретельно дбати про свою безпеку.