Жителів Черкас та району, які протягом дня 1 березня 2022 року чутимуть постріли з різних видів озброєння, просять зберігати спокій. Це не ворожа армія, а українські захисники відточуватимуть майстерність для максимально захисту населення.
Навчання проходитимуть з 8.30 до 16.30.
Можливі постріли навіть із великокаліберної зброї.
Громадян закликають не панікувати, залишатися вдома чи в сховищах та без зайвої потреби не полишати їх.
Про можливу небезпеку з повітря буде повідомлено додатково. Для цього треба уважно стежити за інформацією. Водночас важливо довіряти лише офіційним українським джерелам чи перевіреним вітчизняним ЗМІ.
З 24 лютого в Україні триває війна. Росія вторглася на територію країни, проводить обстріли з повітря, зокрема потерпають і квартали, де мешкають звичайні українці. Саме тому наразі надзвичайно важливо бути пильними та ретельно дбати про свою безпеку.