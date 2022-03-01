Всі виїзди з Чернігова заміновані, а саме місто готове до оборони. Про це у соціальній мережі Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

— Всі виїзди з міста заміновані. Заміновані – означає, що там міни, і можна на них підірватись. Чернігів готовий до оборони, – заявив він.

Він звернувся до місцевих мешканців, щоб ті звернули на це увагу та не наражали на небезпеку себе та своїх близьких.

Напередодні, 28 лютого, у житловий будинок в центрі Чернігова влучила ракета. Вогонь, що охопив два нижніх поверхи, ліквідували рятувальники.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.