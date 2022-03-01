Нардеп Ради у Вашингтоні закликала членів Конгресу США закрити небо над Україною

Депутат Верховної Ради України Олександра Устінова, після зустрічі з членами Палати представників США, закликала їх вжити прямих фінансових заходів проти російських олігархів, збільшити гуманітарну допомогу та запровадити безпольотну зону.

Вона також розповіла про свою ситуацію, оскільки є вагітна. Через це, ймовірно, народжуватиме у Сполучених Штатах.

– Ми говорили про конкретні потреби для нашої країни… Їх можна розділити на фінансові потреби – це означає, що нам потрібні санкції, і нам потрібні персональні санкції проти Путіна та його близьких союзників та їхніх сімей, – сказала вона на зустрічі з українською групою Палати представників.

Що стосується російських олігархів, особливо тих, які перебувають у США та інших країнах за кордоном, народний депутат закликала заарештувати їхні рахунки, щоб забрати у них гроші.

– Якщо цього не зробити, то вони не реагуватимуть у найкоротші терміни, – сказала вона.

Інший аспект, який нардеп назвала як необхідний, це гуманітарна підтримка

– Люди буквально сидять у Києві, Харкові, інших містах без їжі, без електрики, в холодну погоду без тепла… Це неможливо, це XXI століття у центрі Європи, де жінки змушені приймати пологи в бомбосховищах, і їм нічого є після цього, – сказала Олександра Устінова.

Вона також закликала парламентарів Сполучених Штатів, щоб ті закрили небо над Україною. За її словами, це одна з найважливіших і ключових речей, які зараз необхідні українцям.

– Якщо ми не матимемо безпольотної зони над Україною, що означає, що росіяни не зможуть використовувати свої ракети над Україною, використовувати свої літаки, вони, можливо, зітруть з карти Київ, Харків та інші міста, – сказала нардеп.

Олександра Устінова додала, що фінансові санкції проти Росії мають бути конкретнішими і сильнішими.

– Якщо ми говоримо про відключення Росії від SWIFT, то це має стосуватися всіх російських банків. Поки що, наскільки ми знаємо, це буде лише частково, це буде п’ять або вісім банків, що означає, що ми залишаємо для них величезну лазівку, і вони будуть нею користуватися, – сказала вона.

Народний депутат Верховної Ради також сказала, що народ України змусив міжнародне співтовариство доєднатися до процесу.

– Люди, які почали виходити на вулиці у всіх країнах, змусили їх почати говорити, почати вводити санкції, почати посилати нам боєприпаси, почати посилати нам зброю, – сказала Олександра Устінова

Вона навела приклад Німеччини, в якій близько 100 тисяч людей вийшли на вулиці ​​Берліну, що змінило думку уряду ФРН.

За словами Устінової, люди на вулицях змушують своїх політиків не думати про політику та опитування, а думати про життя інших людей.