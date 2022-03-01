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Факти / Україна / Суспільство

Окупанти втрачають наступальний потенціал: у МВС розповіли про ситуацію в Україні

Юля Захарченко редакторка стрічки
Жінка-солдат, жінка військова

Війська агресора накопичують бронетехніку та ракетно-артилерійське озброєння на території України. Ворог хоче захопити Київ та великі міста України – Харків, Чернігів, Одесу, Херсон, Маріуполь.

Значна частка військової техніки прибуває з Білорусі та через тимчасово окуповану територію Криму. Окремі військові Збройних сил Білорусі переміщуються до державного кордону України на Волинському напрямі.

Білорусь продовжує здійснювати бойові вильоти армійської, оперативно-тактичної та спеціальної авіації військ Російської Федерації для агресивних дій на території нашої країни.

– Противник, втрачаючи наступальний потенціал, втрачає разом з ним і людське обличчя. На всій смузі наступу фіксуються численні випадки порушення російським агресором законів війни та міжнародного гуманітарного права.

Найпоширеніші військові злочини російських окупантів: використання зброї проти цивільного населення, бомбардування, ракетні та артилерійські обстріли житлових кварталів.

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Ворог вивішує українські прапори, використовує державну символіку та форму ЗСУ, Нацгвардії та Нацполіції, щоб прикритися та завдати удар зненацька.

Крім того, російські війська вивішують білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатися Збройним силам України. Після наближення до позицій бойовики починають відкривати вогонь на ураження.

За останніми даними, командири російських військ отримали наказ про знищення вишок мобільного зв’язку в Україні.

Джерело: МВС

Фото: Depositphotos

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