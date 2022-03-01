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Факти / Україна / Суспільство

Продовжуємо навчатися: українські вчителі запустили онлайн проекти для дітей всієї України

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
онлайн

Вчителі гімназії А+  запрошують всіх дітей України, які можуть долучитися онлайн! А найбільша в Україні освітня Viber-спільнота Школа_інфо в умовах воєнного стану запускає освітню ініціативу.

Не панікувати, не рюмсати, а робити те, що вмієте, ось чим потрібно керуватися в цей важкий час. Повернемо мир нашим дітям – під таким гаслом учителі і навчальні заклади вирішили зробити свій вклад у перемогу над ворогом. Діти мають вчитися, щоб після війни будувати нове суспільство.⠀

Сьогодні, коли на теренах України точиться битва за майбутнє, ми повинні пам’ятати, що наше майбутнє – це насамперед діти. В умовах війни в Україні тисячі дітей перебувають в бомбосховищах та укриттях, а не за партами у школах, які окупанти розбивають ракетами і спалюють бомбами.  Та дітлахи сподіваються повернутися за шкільні парти, почути добрі голоси вчителів і посміятись разом з однокласниками.

Розрадити діточок, а разом з тим дати їм знання взялися вчителі.  ⠀

Гімназія А+ запускає проєкт з онлайн-навчання для всіх дітей України, які можуть доєднатися до занять в ZOOM. Так малеча навчатиметься, відволікатиметься, спілкуватиметься з однолітками та хоч трохи відчуватиме той омріяний для всіх зараз звичний ритм життя.⠀

Дата початку занять: 2 березня (вже завтра).

Формат: серія онлайн-уроків з різних предметів від вчителів А+.

Найбільша в Україні освітня Viber-спільнота Школа_інфо в умовах воєнного стану запускає освітню ініціативу.

В школі-онлайн щодня публікуватимуть завдання для учнів 1-4 класів, щоб вимушені “канікули” не заважили розвитку та здобуттю освіти. Розклад на тиждень – на доданому зображенні.

розклад

Наступного тижня планують запустити завдання й для учнів 5-6 класів.

Навчальний план розробили Інститут когнітивного моделювання разом зі Школою Базис. Він містить завдання з англійської мови, математики, логіки, грамоти, науки, читання, фізкультури.

Долучитися до спільноти можна за посиланням: https://vb.me/school_info

Джерела: Гімназія А+, Школа_Інфо

Фото: Depositphotos

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