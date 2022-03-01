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Факти / Україна / Суспільство

В Укрзалізниці розповіли, які КПП обирати для виїзду з України

Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
потяг укрзалізниця

В Укрзалізниці розповіли, як краще перетнути кордон та на яких переходах. Залізничний оператор порадив їхати у бік Словаччини та Угорщини.

– Тут оперативно можна перетнути кордон із країнами ЄС. Піші переходи КПП із двома країнами ЄС не завантажені, – повідомляє Укрзалізниця.

Повідомляється, що до всіх КПП до країн-сусідів організовані безкоштовні трансфери для виїзду за кордон:

  • Ужгород – пішохідні переходи Малий Березний та Малі Сельменці, які не критично завантажені, а також УВП Ужгород.
  • Мукачево – пішохідні переходи Звенкове, Косине, Лужанка, Вилок.
  • З залізничної станції Чоп ходять кожні три години регулярні потяги Чоп – Захонь до Угорщини.

Відомо, що на залізничних вокзалах зараз є все необхідне для пасажирів – харчування та медична допомога.

Щоб перетнути кордон країн-сусідів, необхідно мати з собою лише паспорт України.

І хоча трансфер безкоштовний, на сайті Укрзалізниці все ще можна купити квитки. Це підніме вас у черзі пріоритетності. Щоб виїхати з Києва на евакуаційних поїздах, краще бути на вокзалі. Графіки поїздів можуть змінюватись.

З Києва 28 лютого вирушатиме низка запланованих поїздів:

  • 016 РАХІВ — ХАРКІВ 01.56
  • 022 ТРУСКАВЕЦЬ — ХАРКІВ 02.50
  • 002 КОСТЯНТИНІВКА — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04.02
  • 260 ВОРОХТА — КИЇВ 04.21
  • 114, 142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 06.23
  • 715 КИЇВ-ПАС — ЛЬВІВ 06.50
  • 722 КИЇВ-ПАС — ХАРКІВ-ПАС 09.00 (ст. Дарниця 09.22)
  • 738 КИЇВ-ПАС — ЗАПОРІЖЖЯ 11.50
  • 045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСЬК 12.06
  • 114, 142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 13.34
  • 749 КИЇВ-ПАС — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07
  • 769 КИЇВ-ПАС — КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25
  • 055 КИЇВ-ПАС — РАХІВ 15.02
  • 013 КИЇВ-ПАС — СОЛОТВИНО 17.12
  • 740 КИЇВ-ПАС— КР. РІГ ГОЛ 17.22
  • 790 КИЇВ-ПАС — КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42
  • 792 КИЇВ-ПАС — КРЕМЕНЧУК 17.42
  • 081 КИЇВ-ПАС —УЖГОРОД 18.30
  • 067 КИЇВ-ПАС — ВАРШАВА ВС 18.48

Щоб вибрати КПП з мінімальним завантаженням, на сайті Західного регіонального управління Західний кордон висвітлюється актуальна інформація – вона оновлюється кожні три години. Пункти для перетину кордонів працюють цілодобово.

Нагадаємо, що в умовах агресії Росії проти України Укрзалізниця продовжує здійснювати евакуацію громадян до західного кордону. Для тих, хто хоче перетнути кордон, організовано евакуаційні дизель-поїзди. Їхній розклад можна дізнатися на офіційній сторінці залізничного оператора у Facebook.

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Фото: Укрзалізниця

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