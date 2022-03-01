В Укрзалізниці розповіли, як краще перетнути кордон та на яких переходах. Залізничний оператор порадив їхати у бік Словаччини та Угорщини.
– Тут оперативно можна перетнути кордон із країнами ЄС. Піші переходи КПП із двома країнами ЄС не завантажені, – повідомляє Укрзалізниця.
Повідомляється, що до всіх КПП до країн-сусідів організовані безкоштовні трансфери для виїзду за кордон:
- Ужгород – пішохідні переходи Малий Березний та Малі Сельменці, які не критично завантажені, а також УВП Ужгород.
- Мукачево – пішохідні переходи Звенкове, Косине, Лужанка, Вилок.
- З залізничної станції Чоп ходять кожні три години регулярні потяги Чоп – Захонь до Угорщини.
Відомо, що на залізничних вокзалах зараз є все необхідне для пасажирів – харчування та медична допомога.
Щоб перетнути кордон країн-сусідів, необхідно мати з собою лише паспорт України.
І хоча трансфер безкоштовний, на сайті Укрзалізниці все ще можна купити квитки. Це підніме вас у черзі пріоритетності. Щоб виїхати з Києва на евакуаційних поїздах, краще бути на вокзалі. Графіки поїздів можуть змінюватись.
З Києва 28 лютого вирушатиме низка запланованих поїздів:
- 016 РАХІВ — ХАРКІВ 01.56
- 022 ТРУСКАВЕЦЬ — ХАРКІВ 02.50
- 002 КОСТЯНТИНІВКА — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04.02
- 260 ВОРОХТА — КИЇВ 04.21
- 114, 142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 06.23
- 715 КИЇВ-ПАС — ЛЬВІВ 06.50
- 722 КИЇВ-ПАС — ХАРКІВ-ПАС 09.00 (ст. Дарниця 09.22)
- 738 КИЇВ-ПАС — ЗАПОРІЖЖЯ 11.50
- 045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСЬК 12.06
- 114, 142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 13.34
- 749 КИЇВ-ПАС — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07
- 769 КИЇВ-ПАС — КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25
- 055 КИЇВ-ПАС — РАХІВ 15.02
- 013 КИЇВ-ПАС — СОЛОТВИНО 17.12
- 740 КИЇВ-ПАС— КР. РІГ ГОЛ 17.22
- 790 КИЇВ-ПАС — КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42
- 792 КИЇВ-ПАС — КРЕМЕНЧУК 17.42
- 081 КИЇВ-ПАС —УЖГОРОД 18.30
- 067 КИЇВ-ПАС — ВАРШАВА ВС 18.48
Щоб вибрати КПП з мінімальним завантаженням, на сайті Західного регіонального управління Західний кордон висвітлюється актуальна інформація – вона оновлюється кожні три години. Пункти для перетину кордонів працюють цілодобово.
Нагадаємо, що в умовах агресії Росії проти України Укрзалізниця продовжує здійснювати евакуацію громадян до західного кордону. Для тих, хто хоче перетнути кордон, організовано евакуаційні дизель-поїзди. Їхній розклад можна дізнатися на офіційній сторінці залізничного оператора у Facebook.
Фото: Укрзалізниця