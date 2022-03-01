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Факти / Україна / Суспільство

Виплата пенсій та субсидій відбуватиметься з 7 до 10 березня – Лазебна

Валентина Летяк редакторка стрічки
Пенсії

Всі соціальні допомоги нараховано, а їх виплата відбуватиметься з 7 до 10 березня.

Про це заявила в ефірі телеканалу РАДА міністр соціальної політики Марина Лазебна.

– 1 березня ми робимо нарахування пенсій більш як 10 мільйонам українців, ще 3 млн – соціальну допомогу, субсидії – це також понад 3 млн людей. Хочу запевнити всіх, що всі ці нарахування і соціальні виплати, допомоги, пільги, субсидії нараховані. Фінансовий ресурс є. Лишається питання виплат, тому що є люди, які отримують їх на банківські картки, а частина отримує за місцем проживання, – розповіла міністр.

Проте, за її словами, це питання також вдалося вирішити.

Більш того, люди отримають індексовані пенсії, як і планувалося 1 березня.

26 лютого Кабмін ухвалив постанову Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану.

Зокрема, напрацьовано способи отримання коштів на випадок збоїв роботи банків та для переміщених осіб, які отримували пенсійні виплати через поштового оператора.

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Фото: Depositphotos

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