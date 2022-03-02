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Факти / Україна / Суспільство

Як працює Укрпошта та Нова пошта станом на 1 березня

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укрпошта

Укрпошта працює за графіком у великих містах та районних центрах, крім тих регіонів, де йдуть бойові дії. Робота відділень у селах обмежена, оскільки працівники Укрпошти бережуть ресурси, щоб 5 березня можна було здійснити виплати пенсій та субсидій.

Актуальний графік роботи Укрпошти можна відслідковувати на сайті https://offices.ukrposhta.ua/.

Список послуг, які можна отримати у відділенні:

  • Отримання посилки (до закінчення бойових дій зберігання посилок буде безкоштовним).
  • Прийом відправлень Україною. Посилки потрібно пред’являти лише у відкритому вигляді.
  • Грошові перекази – без обмежень. Перекази в/з країн-агресорів не здійснюються.
  • Прийом платежів. Про виплату пенсій буде повідомлено додатково.
  • Газети доставляються лише ті, що є.
  • Товари загального вжитку продаються без обмежень.

Як працює Нова пошта станом на 1 березня 2022

У Київській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Житомирській областях відділення працюють лише на видачу посилок, що там знаходяться. У разі, якщо є загроза життю, відділення не працюватимуть.

За потреби можна зробити переадресацію туди. Ви можете скористатися цією послугою в мобільному додатку.

Нова пошта дає графік роботи відділень в Україні:

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