Укрпошта працює за графіком у великих містах та районних центрах, крім тих регіонів, де йдуть бойові дії. Робота відділень у селах обмежена, оскільки працівники Укрпошти бережуть ресурси, щоб 5 березня можна було здійснити виплати пенсій та субсидій.

Актуальний графік роботи Укрпошти можна відслідковувати на сайті https://offices.ukrposhta.ua/.

Список послуг, які можна отримати у відділенні:

Отримання посилки (до закінчення бойових дій зберігання посилок буде безкоштовним).

Прийом відправлень Україною. Посилки потрібно пред’являти лише у відкритому вигляді .

. Грошові перекази – без обмежень. Перекази в/з країн-агресорів не здійснюються.

Прийом платежів. Про виплату пенсій буде повідомлено додатково.

Газети доставляються лише ті, що є.

Товари загального вжитку продаються без обмежень.

Як працює Нова пошта станом на 1 березня 2022

У Київській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Житомирській областях відділення працюють лише на видачу посилок, що там знаходяться. У разі, якщо є загроза життю, відділення не працюватимуть.

За потреби можна зробити переадресацію туди. Ви можете скористатися цією послугою в мобільному додатку.

Нова пошта дає графік роботи відділень в Україні: