Російська армія не може впоратися зі Збройними силами України, тому відправляє у бій навіть курсантів військових училищ.

Про це під час брифінгу повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

– За офіційним повідомленнями, росіяни кидають в бій навіть курсантів військових училищ. Зокрема, така інформація надходить з Серпухівського училища, де курсантів другого курсу кинули на війну в Україні. Це означає, що вся могутня російська армія вже не може впоратися з Україною, українським народом і Збройними силами, – зазначив він.

Також Олексій Арестович зауважив, що такі дії РФ вказують на катастрофу з точки зору військового управління. Оскільки курсантів військових училищ зазвичай не залучають у подібні дії до останнього.

За інформацією заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, сумарні орієнтовні втрати особового складу агресора за три попередні доби становлять понад 5 тис.

Також російська армія за сім днів від початку вторгнення в Україну втратила до 211 танків і понад 800 бойових броньованих машин.