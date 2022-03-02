ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факти / Україна / Суспільство

Армія РФ не може впоратися з ЗСУ, у бій кидають курсантів – Арестович

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Олексій Арестович

Російська армія не може впоратися зі Збройними силами України, тому відправляє у бій навіть курсантів військових училищ.

Про це під час брифінгу повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

– За офіційним повідомленнями, росіяни кидають в бій навіть курсантів військових училищ. Зокрема, така інформація надходить з Серпухівського училища, де курсантів другого курсу кинули на війну в Україні. Це означає, що вся могутня російська армія вже не може впоратися з Україною, українським народом і Збройними силами, – зазначив він.

Також Олексій Арестович зауважив, що такі дії РФ вказують на катастрофу з точки зору військового управління. Оскільки курсантів військових училищ зазвичай не залучають у подібні дії до останнього.

За інформацією заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, сумарні орієнтовні втрати особового складу агресора за три попередні доби становлять понад 5 тис.

Також російська армія за сім днів від початку вторгнення в Україну втратила до 211 танків і понад 800 бойових броньованих машин.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка