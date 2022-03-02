У Білорусі війська приведені у бойову готовність задля вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
– Республіка Білорусь, бувши сателітом РФ надає допомогу у розміщенні на своїй території військ та озброєння противника. Надалі, імовірно, може підтримати російських загарбників у російсько-українській війні та сприяти досягненню цілей окупантів, – заявили у Генштабі.
Держава-сателіт – це термін, який застосовується до держав, що воювали у Другій світовій війні за Німеччини.
24 лютого 2022 року Білорусь – стала плацдармом для російських ракет. З території цієї країни наносяться ракетні удари по українським військовим та цивільним об’єктам. А самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко уже кілька разів був пійманий на брехні. Він зазначав, що з території його країни ніколи не летітимуть ракети. Але тепер ми розуміємо, що він відверто бреше.
– На сьогодні відзначається, що білоруські війська приведені у бойову готовність та знаходяться в районах зосередження максимально наближених до державного кордону України, – додали у Генштабі ЗСУ.
Також там зазначили, що за даними розвідки, зафіксовано значну активність авіаційної техніки.
– Крім того, помічено рух колон автомобільної техніки з продовольством та боєприпасами в районі населених пунктів Барановичи, Ляховичи та Пінськ, – заявили у Генеральному штабі.