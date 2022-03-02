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Факти / Україна / Суспільство

Білоруські війська приведені у бойову готовність задля вторгнення в Україну – Генштаб

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Білоруські війська приведені у бойову готовність задля вторгнення в Україну – Генштаб

У Білорусі війська приведені у бойову готовність задля вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

– Республіка Білорусь, бувши сателітом РФ надає допомогу у розміщенні на своїй території військ та озброєння противника. Надалі, імовірно, може підтримати російських загарбників у російсько-українській війні та сприяти досягненню цілей окупантів, – заявили у Генштабі.

Держава-сателіт – це термін, який застосовується до держав, що воювали у Другій світовій війні за Німеччини.

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24 лютого 2022 року Білорусь – стала плацдармом для російських ракет. З території цієї країни наносяться ракетні удари по українським військовим та цивільним об’єктам. А самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко уже кілька разів був пійманий на брехні. Він зазначав, що з території його країни ніколи не летітимуть ракети. Але тепер ми розуміємо, що він відверто бреше.

– На сьогодні відзначається, що білоруські війська приведені у бойову готовність та знаходяться в районах зосередження максимально наближених до державного кордону України, – додали у Генштабі ЗСУ.

Також там зазначили, що за даними розвідки, зафіксовано значну активність авіаційної техніки.

– Крім того, помічено рух колон автомобільної техніки з продовольством та боєприпасами в районі населених пунктів Барановичи, Ляховичи та Пінськ, – заявили у Генеральному штабі.

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