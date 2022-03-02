Наразі невідомо, коли відбудуться нові переговори з РФ. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

— Ми готові до переговорів, ми готові до дипломатії, але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли відбудуться нові переговори – наразі невідомо, – сказав Кулеба у середу, 2 березня.

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Він додав, що вимоги росіян залишаються незмінними.

— Це ті вимоги, які озвучив Путін у своєму зверненні перед початком війни, по суті, оголошуючи нам війну, – зазначив Кулеба.

28 лютого біля річки Прип’ять, що є нейтральною смугою між Україною та Білоруссю відбувся перший раунд переговорів.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк оцінив як “важкі” переговори з делегацією з РФ. За його словами, сторони “визначили низку пріоритетних тем, за якими намітили певні рішення”.