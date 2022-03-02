ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факти / Україна / Суспільство

Ми вам цього ніколи не пробачимо! Віктор Ляшко повідомив про загибель від рук окупантів лікаря-анестезіолога

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Ми вам цього ніколи не пробачимо! Віктор Ляшко повідомив про загибель від рук окупантів лікаря-анестезіолога

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці в Facebook про трагічну загибель від рук російських окупантів лікаря-анестезіолога науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Марини Калабіної.

Сьогодні російські терористи обірвали життя лікаря-анестезіолога Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Марини Калабіної. Лікаря від Бога!

Її машину розстріляли, коли вона везла пораненого племінника в лікарню з села Кухарі Київської області.

Це нелюди, терористи, і це точно не повинно залишитися безкарним!

Читайте
Бородянка в руїнах: який вигляд має селище після кількох днів обстрілів

Вранці я звертався до російських медиків із закликом засудити дії тирана, вийти на площі з вимогою зупинити війну і стати на захист колег, українських медиків.

Увечері – чергова смерть лікаря, і мої слова: ідіть ви на хуй разом зі своїм кораблем! Ми вам цього не пробачимо!

Джерело: Віктор Ляшко

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка