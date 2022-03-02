Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці в Facebook про трагічну загибель від рук російських окупантів лікаря-анестезіолога науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Марини Калабіної.

Сьогодні російські терористи обірвали життя лікаря-анестезіолога Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Марини Калабіної. Лікаря від Бога!

Її машину розстріляли, коли вона везла пораненого племінника в лікарню з села Кухарі Київської області.

Це нелюди, терористи, і це точно не повинно залишитися безкарним!

Вранці я звертався до російських медиків із закликом засудити дії тирана, вийти на площі з вимогою зупинити війну і стати на захист колег, українських медиків.

Увечері – чергова смерть лікаря, і мої слова: ідіть ви на хуй разом зі своїм кораблем! Ми вам цього не пробачимо!

Джерело: Віктор Ляшко