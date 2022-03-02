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Факти / Україна / Суспільство

На багатьох пунктах перетину польсько-українського кордону значно скоротився час очікування

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
граница ужгород

Посольство США повідомляє, що на багатьох пунктах перетину польсько-українського кордону значно скоротився час очікування. В основному, час очікування становить менше 10 годин:

  • Будомєж (1 година)
  • Долгобичів (3 години)
  • Дорогуськ (8 годин)
  • Гребенне (6 годин)
  • Зосин (4 години)

В Укрзалізниці розповіли, що краще перетинати кордон зі Словаччиною та Угорщиною. Тут оперативно можна перетнути кордон із країнами ЄС. Відомо, що на залізничних вокзалах зараз є все необхідне для пасажирів – харчування та медична допомога.  Щоб перетнути кордон країн-сусідів, необхідно мати з собою лише паспорт України.

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І хоча трансфер безкоштовний, на сайті Укрзалізниці все ще можна купити квитки. Це підніме вас у черзі пріоритетності. Щоб виїхати з Києва на евакуаційних поїздах, краще бути на вокзалі. Графіки поїздів можуть змінюватись.

Джерело: U.S. ambassy Kyiv

Фото: Depositphotos

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