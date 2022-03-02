Посольство США повідомляє, що на багатьох пунктах перетину польсько-українського кордону значно скоротився час очікування. В основному, час очікування становить менше 10 годин:
- Будомєж (1 година)
- Долгобичів (3 години)
- Дорогуськ (8 годин)
- Гребенне (6 годин)
- Зосин (4 години)
В Укрзалізниці розповіли, що краще перетинати кордон зі Словаччиною та Угорщиною. Тут оперативно можна перетнути кордон із країнами ЄС. Відомо, що на залізничних вокзалах зараз є все необхідне для пасажирів – харчування та медична допомога. Щоб перетнути кордон країн-сусідів, необхідно мати з собою лише паспорт України.
І хоча трансфер безкоштовний, на сайті Укрзалізниці все ще можна купити квитки. Це підніме вас у черзі пріоритетності. Щоб виїхати з Києва на евакуаційних поїздах, краще бути на вокзалі. Графіки поїздів можуть змінюватись.
Джерело: U.S. ambassy Kyiv