Миколаїв 02.03.2022 року. Як повідомив голова Миколаївської обласної держадміністрації Віталій Кім, зранку ворог висадив десант з 4-х вертольотів у районі Баловного. Було запроваджено комендантську годину, і голова наказав усім залишити вулиці. – Бої точаться біля Калинівки, – повідомив голова ОДА. – Їх там розбили. Частина російських агресорів повернулася в бік Баштанки. В Миколаєві ворога немає. Миколаїв – 12.30. Віталій Кім розказав, що можна виходити з укриттів, напруження спало, комендантська година скасовується.

Основна техніка ворога дислокується неподалік Вознесенська, вище Нової Одеси, біля Єланца, частина її буде переміщатися в інше місце.

– Про хороше, ЗСУ чудово відпрацювали захист міста, – констатував Кім. – Агресор відступив у бік Баштанки.

А тим часом тероброна захопила два Тигри, що заблукали в Калинівці. Було знешкоджено російський спецназ!

Російські вояки, злякавшись селян, кинули під Баштанкою свій ЗРПК Панцир С1, вартістю $15 млн, а сам “народ-переможець” розбігся українськими полями як щури, написав на своїй сторінці у Facebook мер міста Дніпро Борис Філатов. Війна – це страшне горе, але цей народ перемогти неможливо, констатував він.

Джерела: Миколаївська ОДА, Борис Філатов