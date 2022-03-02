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Факти / Україна / Суспільство

На Миколаївщині тероборона захопила Тигри, а селяни спалили ЗПРК за $15 млн

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
На Миколаївщині тероборона захопила Тигри, а селяни спалили ЗПРК за $15 млн

Миколаїв 02.03.2022 року. Як повідомив голова Миколаївської обласної держадміністрації Віталій Кім, зранку ворог висадив десант з 4-х вертольотів у районі Баловного.

Було запроваджено комендантську годину, і голова наказав усім залишити вулиці.

   – Бої точаться біля Калинівки, – повідомив голова ОДА. – Їх там розбили. Частина російських агресорів повернулася в бік Баштанки. В Миколаєві ворога немає.

Миколаїв – 12.30. Віталій Кім розказав, що можна виходити з укриттів, напруження спало, комендантська година скасовується.

Основна техніка ворога дислокується неподалік Вознесенська, вище Нової Одеси, біля Єланца, частина її буде переміщатися в інше місце.

– Про хороше, ЗСУ чудово відпрацювали захист міста, – констатував Кім. – Агресор відступив у бік Баштанки.

А тим часом тероброна захопила два Тигри, що заблукали в Калинівці. Було знешкоджено російський спецназ!

Російські вояки, злякавшись селян, кинули під Баштанкою свій ЗРПК Панцир С1, вартістю $15 млн, а сам “народ-переможець” розбігся українськими полями як щури, написав на своїй сторінці у Facebook  мер міста Дніпро Борис Філатов. Війна – це страшне горе, але цей народ перемогти неможливо, констатував він.

Джерела: Миколаївська ОДА, Борис Філатов

Фото: Міноборони

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