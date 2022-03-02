Більшість українців підтримують вступ України до ЄС та НАТО. Кількість громадян значно зросла після вторгнення Росії, підтримка цього питання поки що найвища за всю історію.

Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг 1 березня 2022 року, 86% підтримують приєднання України до ЄС, 76% – за вступ в НАТО.

– Порівняно з довоєнним періодом рівень підтримки вступу до ЄС та НАТО зріс на понад 20 в. п., – йдеться у повідомленні.

Зокрема, зросла кількість прихильників за рахунок мешканців східних та південних регіонів.

Крім того, 61% громадян вірять у те, що Україна стане членом ЄС уже найближчим часом – протягом одного-двох років, 13% вважають, що це трапиться через п’ять років, пізніше – 6%.

Читайте Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Не визначилися з оцінкою ситуації 17%, не вірять у це лише 4%.

Опитування проводилося серед громадян України від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1,2 тис. респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера).

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Джерело: Рейтинг