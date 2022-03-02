ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факти / Україна / Суспільство

Найвищий відсоток! Більшість українців підтримують вступ до ЄС і НАТО

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
саміт україна єс

Більшість українців підтримують вступ України до ЄС та НАТО. Кількість громадян значно зросла після вторгнення Росії, підтримка цього питання поки що найвища за всю історію.

Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг 1 березня 2022 року, 86% підтримують приєднання України до ЄС, 76% – за вступ в НАТО.

– Порівняно з довоєнним періодом рівень підтримки вступу до ЄС та НАТО зріс на понад 20 в. п., – йдеться у повідомленні.

Зокрема, зросла кількість прихильників за рахунок мешканців східних та південних регіонів.

Крім того, 61% громадян вірять у те, що Україна стане членом ЄС уже найближчим часом – протягом одного-двох років, 13% вважають, що це трапиться через п’ять років, пізніше – 6%.

Читайте
Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Не визначилися з оцінкою ситуації 17%, не вірять у це лише 4%.

Опитування проводилося серед громадян України від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1,2 тис. респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера).

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Джерело: Рейтинг

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка