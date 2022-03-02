Роздягають догола, прив’язують до стовпів та малюють ганебні мітки. А ще загрожують розстрілювати на місці. Саме так в Україні борються із мародерами, які під час війни в країні вирішили нажитися на горі людей.

Відповідно до ст. 432 ККУ, мародерство карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. Однак у такий складний період тих, хто не допомагає, а лише ускладнює людям життя, може чекати висміювання, самосуд.

Факти ICTV зібрали добірку, як карали мародерів у різних містах України.

Прив’язування до стовпа ганьби – популярний спосіб покарати мародера.

Наприклад, злодіїв, яких затримали у місті Дубіївка на Черкащині, прив’язали стрічками до стовпа. Одного з них побили та зняли взуття. Після цього один чоловік уже виконує громадські роботи, а другий – поки що не в змозі, взяв лікарняний.

У Чугуєві Харківської області чоловіка, який проник до місцевого магазину та вкрав звідти спиртні напої, примотали скотчем до стовпа та приспустили йому штани та труси.

Також їх нерідко карають роздяганням догола та ганебними мітками.

У Сумах на Роменській також затримали мародерів. Над ними поглумилися, роздягнувши на вулиці догола.

Це не один такий випадок

Нацполіція регіонів розміщує фото мародерів на онлайн-дошках ганьби. До них кріплять таблички: “Я мародер. Замість того, щоб допомагати, я завдаю шкоди. Мені вже соромно”.

З мародерами в Україні борються не лише прості українці, а й титуловані боксери. Боксер Василь Ломаченко вступив у тероборону Білгород-Дністровського батальйону.

– Разом із нами у теробороні Василь Ломаченко! Акерманці, будьте спокійні, у нашому місті все буде гаразд, — написав мер Білгород-Дністровського Віталій Граждан.

Місцева влада окремих міст заявила, що розстрілюватиме мародерів на місці.

– Зараз ми всі об’єдналися для того, щоб вирішувати завдання оборони, завдання забезпечення життєдіяльності нашого міста, нашої області та нашої країни, – наголосив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Мери Житомира та Охтирки також повідомили, що дозволили правоохоронцям стріляти по окупантах.

– Поліція, Нацгвардія та загони тероборони отримали наказ не затримувати, можна просто стріляти на місці. Мародерства у місті не буде, ще раз попереджаю. А всім нормальним житомирянам – на добраніч, – сказав голова Житомира Сергій Сухомлин.

Замість того, щоб шкодити, громадян України, зокрема чоловіків, закликають приєднатися до лав захисників, які сміливо борються з російською армією.