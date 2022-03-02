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Факти / Україна / Суспільство

У Херсоні невідомі закликають людей вийти на вулицю — це може бути провокацією ворога

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Хліб

У Херсоні невідомі люди на автобусах через гучномовець закликають людей вийти на вулицю.

Вони роблять це під приводом безкоштовної роздачі хліба.

Голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута повідомив, що обласна та місцева влада не проводить подібних акцій, і це може бути провокацією окупантів.

Лагута наголосив, що стежити за повідомленнями слід на офіційних джерелах:

  • телеграм-канал Лагути: https://t.me/khersonskaODA
  • @Херсонська облдержадміністрація
  • @Херсонська міська рада
  • @Херсонська обласна рада

Також на офіційних ресурсах центральних органів влади.

Сьогодні, 2 березня, о 5 ранку мер Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що російські військові захопили залізничний вокзал та річковий порт.

Вранці 1 березня російські загарбники обстріляли житлові будинки у Херсоні. Також у парку вулицею Нафтовиків російські загарбники розстріляли людей, які  голими руками, з самими лише коктейлями Молотова кинулися зупинити колону російської військової техніки.

Джерело: Геннадій Лагута

Фото: Unsplash

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