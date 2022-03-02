Укрзалізниця оприлюднила актуальний графік регулярних рейсів. Про додаткові евакуаційні рейси буде відомо протягом дня.

Рейси по станції Київ:

№ 016 РАХІВ – ХАРКІВ 01:56

№ 022 ТРУСКАВЕЦЬ – ХАРКІВ 02:50

№ 002 КОСТЯНТИНІВКА – ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04:02

№ 260 ВОРОХТА – КИЇВ 04:21

№ 114, 142 ЛЬВІВ – ЛИМАН 06:23

№ 705 ДАРНИЦЯ – КИЇВ-ПАС. – ЛЬВІВ 09:00

№ 715 ДАРНИЦЯ – КИЇВ-ПАС. –- ЛЬВІВ 10:00

№ 722 КИЇВ-ПАС. – ХАРКІВ-ПАС. – ЛЬВІВ 10:00

№ 738 КИЇВ-ПАС. – ЗАПОРІЖЖЯ 11:50

№ 045 УЖГОРОД – КРАМАТОРСЬК 12:06

№ 114, 142 ЛИМАН – ЛЬВІВ 13:34

№ 749 КИЇВ-ПАС. – ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14:07

№ 769 КИЇВ-ПАС. – КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14:25

№ 055 КИЇВ-ПАС. – РАХІВ 15:02

№ 013 КИЇВ-ПАС. – СОЛОТВИНО 17:12

№ 740 КИЇВ-ПАС. – КР. РІГ ГОЛ. 17:22

№ 790 КИЇВ-ПАС. – КРОПИВНИЦЬКИЙ 17:42

№ 792 КИЇВ-ПАС. – КРЕМЕНЧУК 17:42

№ 081 КИЇВ-ПАС. – УЖГОРОД 18:30

№ 067 КИЇВ-ПАС. – ВАРШАВА ВС. 18:48

№ 044 КИЇВ-ПАС. – ІВАНО-ФРАНКIВСЬК 19:06

№ 095 КИЇВ-ПАС. – РАХІВ 19:48

№ 029 КИЇВ-ПАС. – УЖГОРОД 20:05

№ 049 КИЇВ-ПАС. – ТРУСКАВЕЦЬ 20:12

№ 059 КИЇВ-ПАС. – ЧОП 20:21

№ 057 КИЇВ-ПАС. – ВОРОХТА 20:21

№ 038 КИЇВ-ПАС. – ЗАПОРІЖЖЯ 1 21:07

№ 105 КИЇВ-ПАС. – ОДЕСА ГОЛ. 21:15

№ 097 КИЇВ-ПАС. – КОВЕЛЬ 21:22

№ 076 КИЇВ-ПАС – КРИВИЙ РІГ ГОЛ. 21:28

№ 130 КРЕМЕНЧУК – ВОРОХТА 22:03

№ 149 ПОЛТАВА П. – ЧЕРНІВЦІ 22:03

№ 017 ХАРКІВ – УЖГОРОД 22:10

№ 007 КИЇВ-ПАС. – ЧЕРНІВЦІ 22:22

№ 091 КИЇВ-ПАС. – ЛЬВІВ 22:37

№ 046 КРАМАТОРСЬК – УЖГОРОД 22:47

№ 080 КИЇВ-ПАС. – ДНІПРО-ГОЛ. 23:05

№ 771 КИЇВ-ПАС. – ХМЕЛЬНИЦЬК 23:46

№ 139 КИЇВ-ПАС. – КАМ’ЯН-ПОД. 23:59

Розклад руху поїздів по станції Харків у добу 2 березня виглядатиме таким чином:

№ 114, 142 ЛИМАН – ЛЬВІВ 04:11

№ 046 КРАМАТОРСЬК – УЖГОРОД 12:36

№ 723 ХАРКІВ – КИЇВ-ПАС. 15:00

№ 114, 142 ЛЬВІВ – ЛИМАН 14:39

№ 015 ХАРКІВ-ПАС. – РАХІВ 15:09

№ 795 ХАРКІВ-ПАС. – ДНІПРО-ГОЛ. 19:27

№ 021 ХАРКІВ-ПАС. – ТРУСКАВЕЦЬ 20:15

№ 007 ХАРКІВ-ПАС. – ОДЕСА ГОЛ. 21:43

№ 045 УЖГОРОД – КРАМАТОРСЬК 22:40

Для зручності евакуації жінок та дітей Укрзалізниця створила низку хабів:

У Чопі:

поїзд №7617/7618 о 00:40 вирушатиме зі Львова до Чопа

поїзд №7619/7620 вирушатиме о 05:27

Крім того, зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів угорського формування.

2 березня відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії. Рухомий склад надано чеським перевізником. Поїзд робитиме зупинки по території Словаччини та Чехії, прямує через Кошице, Остраву та Прагу. Відправлення о 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15:30. Посадка на поїзд здійснюється за закордонним паспортом. Пріоритет надається жінкам та дітям. Проїзд безкоштовний!

Також нагадуємо, що із залізничної станції Чоп ходять щотри години регулярні поїзди Чоп – Захонь, що в Угорщині. На залізничних вокзалах організовані харчування та медична допомога. Посадка здійснюється за наявності квитка та паспорта.

У Львові:

Сполучення Львів – Перемишль забезпечене човниковими рейсами електричок протягом дня, а також поїздом №35/36.

Одеса – Перемишль, що прямує через Львів.

Сполучення Львів – Хелм обслуговується зручним та сучасним ДПКр-3, рейс відправляється о 13:30.

Сполучення Львів – Грубешів: рейси до зручного польського хабу о 06:25 та о 10:25.

З огляду на ситуацію в Україні графік регулярних та евакуаційних рейсів може змінюватися. Також зверніть увагу, що на евакуаційні рейси пріоритет при посадці надається пасажирам із придбаними квитками. Проїзд регулярними рейсами за напрямками, які не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду.