Нова пошта внесла зміни у графік роботи на 3 березня 2022 року.
Частина відділень у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та Львові працюють з 8.00 до 18.00.
Відділення у інших обласних і районних центрах працюють на видачу та відправлення у будні дні з 9.00 до 17.00. У суботу з 9.00 до 18.00, неділя — вихідний.
Які відділення працюють станом на 3 березня 2022 року (список)
Якщо ваше відправлення знаходиться в іншій області, можна зробити безкоштовну переадресацію у місце, де його зручно отримати. Для цього достатньо натиснути функцію Переадресація у трекінгу на сайті чи мобільному додатку, а також обрати відділення.
Зберігання усіх посилок, які зараз знаходяться на Новій пошті, безкоштовне.