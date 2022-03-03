Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився на своїй сторінці в Facebook рецептом паляниці. Випічки, яка стала своєрідним символом українського народу, вимовити назву якої може тільки справжній українець.

Як зазначає сам Євген, паляниця – це не тільки патріотично, не тільки смачно, але і практично, особливо за нинішнім військовим часом, коли в супермаркетах практично немає у продажу хліба.

– Тому у всіх сенсах мій обов’язок – написати українцям, як готувати хліб. Рецепт спрощений, без дріжджів, з чотирьох інгредієнтів, – зазначає Клопотенко.

Рецепт паляниці від Євгена Клопотенка

Отже, вам буде потрібно лише чотири інгредієнта:

борошно – 500 г;

будь-який кисломолочний напій або вода – 400 г;

сіль – 1 ч. л;

сода – 1 ч. л.

Спосіб приготування. Насипаєте в миску борошно, сіль і соду. Добре розмішуєте, щоб сода добре розійшлася. Заливаємо кисломолочним напоєм. Якщо такого під рукою немає, то беріть воду плюс оцет, щоб погасити соду. Суміш просто перемішуєте протягом 1-2 хв, щоб борошно просочилося рідиною.

Потім вивалюєте масу на підпиленний борошном стіл і робите плоский чотирикутник, який складаєте конвертиком і закруглюєте. Заміс закінчено. Берете деко з пергаментом, змащуєте рослинним маслом. Випікаєте 40-45 хв при 200 градусах.

Євген бажає всім приємного апетиту і віри в нашу швидку перемогу над віроломним ворогом.

Джерело: Євген Клопотенко