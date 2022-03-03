Мобілізованих із “ЛДНР” кинуть на штурм як “гарматне м’ясо” – Залужний

Російське військове керівництво провело мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Він зазначив, що на території тимчасово окупованих областей формують підрозділи у складі першої та другої армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території.

— Більшість із цих людей мають російські паспорти. Зараз частину наших земляків перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край та тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси.

Залужний зауважив, що іншу частину солдатів вивезли в Бєлгород для штурму Києва в першому ешелоні у якості “гарматного м’яса”.

— Це воєнний злочин і кричуще порушення Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Це також черговий доказ повного підпорядкування 1 і 2 АК 8-ій армії ЗС РФ, – зауважив Залужний.

Вдень 3 березня російські війська завдали ракетних ударів по багатоповерхових житлових будинках у Чернігові, де живуть мирні мешканці.

Внаслідок російської агресії багато квартир у будинках пошкоджені, вибиті вікна, зруйновані та подекуди знищені стіни, покрівлі, балкони та перекриття.