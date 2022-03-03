Президент Володимир Зеленський у ранковому зверненні заявив, що на жодному стратегічному напрямку у росіян немає успіху.

— На жодному зі стратегічних напрямків у ворога немає успіху. Вони пригнічені, приречені. Київ вистояв цю ніч і черговий ракетний удар. Спрацювала наша ППО. Херсон, Ізюм, всі інші міста, по яких окупанти били з повітря, били сильно, потужно – нічого їм не віддали. Чернігів, Суми, Миколаїв – тримають оборону. Одеса – вони хочуть зруйнувати нашу Одесу, але побачать лише дно Чорного моря, бо вони дно. Мішенню Росії став Успенський собор у Харкові – одна з найдавніших православних пам’яток міста, пам’яток України. На час війни собор – це укриття для всіх людей… І навіть якщо ви зруйнуєте всі наші собори та церкви – ви не зруйнуєте нашої щирої віри. Віри в Бога. Віри в Україну. Віри в людей.

Зеленський додав, що після того як російські загарбники руйнують наші міста, знищують наших людей, відрізають мирних мешканців від електрики, води, опалення, вони далі розповідають своїм пропагандистам, що збираються послати в Україну так звані “гуманітарні колони”.

— Запам’ятайте, безбожники: коли мільйони людей проклинають, вам нічим рятуватись.

Глава держави наголосив, що українці в усіх регіонах, які обпалені війною, отримають від держави усе необхідне.

— Координаційні штаби працюють на повну. Справжні гуманітарні вантажі – в дорозі. Наш уряд вже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати. Зараз. Через війну. Там, де бойові дії! Кожен найманий працівник, кожен ФОПівець, кожен наш громадянин, у якого Росія забрали можливість працювати, отримає по 6,5 тис. грн без жодних умов.

Попри війну, держава забезпечить повну виплату пенсій згідно із законом. З 1 березня пенсії для українців проіндексовані на 14%. Гроші вже пішли у банки, і усі виплати будуть проведені повністю.

Зеленський наголосив, що Україна щоденно отримує зброю від партнерів. Україна вже зустрічає іноземних добровольців, які їдуть в нашу державу. Перші з 16 тис.

— Ми пережили у своїй історії і на своїй землі – дві світові війни, три Голодомори, Голокост, Бабин Яр, Великий терор, вибух в Чорнобилі, окупацію Криму і війну на сході. У нас немає величезної території – від океану до океану, немає ядерної зброї, ми не заповнюємо світовий ринок нафтою і газом. Але у нас є наші люди і наша земля. Для нас це золото. Нам немає що втрачати, окрім власної свободи і гідності. Для нас це є найбільший скарб. Нас стільки разів хотіли знищити! Не змогли. Хотіли стерти з лиця землі. Не вдалось. Били в спину. А ми стоїмо на ногах. Хотіли, щоб ми мовчали. Але нас почув весь світ. Ми пройшли стільки всього! І якщо хтось думає, що подолавши все це, українці – всі ми – злякаємось, зламаємось або здамося – він не знає нічого про Україну. І йому нічого робити в Україні.

Зеленський підсумував російською мовою свій виступ: Иди домой. К себе домой. Защищать русскоязычных людей. Не по всему миру. А в своей стране. Их там почти 150 млн. А тут… Слава Україні!