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Нібито шукав церкву: Укрзалізниця повідомила про затримання російського військового

Юля Захарченко редакторка стрічки
Нібито шукав церкву: Укрзалізниця повідомила про затримання російського військового

Найманці Російської Федерації намагаються сіяти паніку серед українців та дізнатися інформацію, щоб знищити жителів міст та населених пунктів України.

За даними компанії Укрзалізниця, працівник Козятинського вагонного депо разом із членом територіальної оборони затримали диверсанта, який допомагав Росії в агресивних намірах країни-загарбниці.

Російський найманець одягнувся у старий цивільний одяг, нібито шукаючи церкву та священника, в якого раніше працював.

Під час огляду в чоловіка знайшли записку, яка підтверджує, що він є військовим Збройних сил Російської Федерації. Правоохоронці затримали маріонетку Кремля.

Війна в Україні

Жителів України закликають бути уважними, берегти себе та залишатися в укриттях у разі повітряної тривоги. У містах та селах найманці Росії намагаються дізнатися інформацію, яка може нашкодити здоров’ю та життю громадян.

ЗСУ, Міноборони та Нацполіція України закликають повідомляти про пересування ворожих військ, які хочуть знищити нашу державу.

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Джерело: Укрзалізниця

Фото: Depositphotos

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