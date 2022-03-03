Укрзалізниця зробила всі рейси зі сходу України в західному напрямку евакуаційними.

Як поінформували в пресслужбі компанії, ці рейси будуть безкоштовними, а отже на них закривається продаж квитків.

Відтепер громадяни, які евакуюються з гарячих точок нашої країни, зможуть безкоштовно скористатися такими рейсами:

• №1/2 Константинівка – Івано-Франківськ;

• №3/4 Запоріжжя – Ужгород;

• №5/6 Маріуполь – Рахів;

• №7/8 Київ – Чернівці;

• №15/16 Харків – Рахів;

• №17/18 Харків – Ужгород;

• №21/22 Харків – Трускавець;

• №25/26 Одеса – Рахів;

• №29/30 Київ – Ужгород;

• №31/32 Кривий Ріг – Ужгород;

• №35/36 Одеса – Перемишль;

• №37/38 Одеса – Ужгород;

• №41/42 Дніпро – Трускавець;

• №45/46 Краматорськ – Ужгород;

• №49/50 Київ – Трускавець;

• №55/56 Київ – Рахів;

• №57/59-№58/60 Київ – Ворохта, Чоп;

• №77/78 Одеса – Ковель;

• №81/82 Київ – Ужгород;

• №85/87-86/88 Новоолексіївка – Львів, Ковель;

• №91/92 Київ – Львів;

• №95/96 Київ – Рахів;

• №97/98 Київ – Ковель;

• №114/113-142/141 Лиман – Львів;

• №119/120 Запоріжжя – Львів;

• №129/130 Кременчук – Ворохта;

• №149/150 Полтава – Чернівці;

• №135/136 Одеса – Чернівці;

• №249/250 Київ – Чернівці;

• №749/750 Київ – Івано-Франківськ;

• № 705 Дарниця-Київ Пас – Львів;

• № 715 Дарниця-Київ Пас – Львів;

• № 723 Харків – Львів;

• № 747 Київ – Тернопіль.

Варто зазначити, що при посадці на ці поїзди пріоритет буде надаватися дітям, жінкам та людям похилого віку.

Час відправлення та маршрут вказаних поїздів може змінюватися залежно від ситуації.

Днями для пасажирів, які прямують до кордону України з країнами Євросоюзу, призначили евакуаційні дизель-поїзди. Вони курсуватимуть за маршрутом Львів – Ковель – Ягодин – Хелм та у зворотному напрямку.