Переселенці, які прибувають до Івано-Франківська, мають пройти обов’язкову реєстрацію.

Це можна зробити у будь-якому відділенні ЦНАПу, зазначив міський голова Руслан Марцінків.

Після цього українцям надаватимуть посвідчення, які спростять переадресацію їм соціальних виплат.

Крім того, така процедура необхідна для військового обліку чоловіків, які привозять до міста свої сім’ї.

– Ми маємо знати кількість переселенців. До речі, вже 60 чоловіків з числа переміщених осіб стали на облік у військкоматі та ідуть служити, – повідомив Руслан Марцінків.

Через агресію Росії проти України мешканці східних, північних, південних та центральних регіонів вимушені були полишити домівки та переїхати до західних областей. Звідти вони можуть потрапити до країн ЄС.

Наразі українців приймають Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Молдова.

Читайте Рада затвердила указ Зеленського про проведення загальної мобілізації в Україні

Проте чоловіків призовного віку не випускають за кордон. Водночас українська армія відважно чинить опір за різними напрямками.

Джерело: Руслан Марцінків