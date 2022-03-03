Воєнний стан в Україні: за минулий день п’ятеро призовників хотіли поїхати за кордон

Українські прикордонники продовжують повертати людей призовного віку, які ухиляються від мобілізації. За минулий день п’ятеро людей намагалися поїхати до іншої країни, попри оголошення воєнного стану в Україні.

За даними Державної прикордонної служби України, один з подорожувальників хотів виїхати за кордон через паспорт громадянина іншої держави.

Ще один чоловік заявив, що має довідку на постійне місце проживання за кордоном, що не звільняє українців від конституційного обов’язку захищати рідну землю.

Щоб незаконно потрапити до Молдови, Румунії та Польщі, прикордонникам пропонували $3,6 тис. та €500 хабаря.

Один з таких випадків стався у пункті пропуску Мамалига, де житель Буковини пропонував $3 тис. за незаконний перетин кордону. Чоловік знає, що йому зараз заборонено виїжджати з України, проте вирішив виїхати до іншої країни за надання “щедрої нагороди”.

Прикордонники не змогли пропустити за кордон українців та повідомили поліцейським про правопорушення, зокрема, за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

З 24 грудня через запровадження воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати за кордон.