Як отримати пенсію та соцвиплати під час воєнного стану

Міністерство соціальної політики України опублікувало інструкцію, як отримати пенсію та інші соціальні виплати в умовах воєнного стану, незалежно від того, де ви зараз перебуваєте.

Ті, хто отримував виплати через Укрпошту, і зараз залишається на своєму постійному місці проживання:

очікуйте кошти вдома

або заберіть у відділенні Укрпошти (через бойові дії можуть бути перенесені дати виплат, але вони обов’язково будуть).

Розклад роботи відділень Укрпошти у вашому регіоні можна дізнатися за посиланням тут.

Якщо ж ви виїхали з місця фактичного проживання:

1) Зателефонуйте:

до контакт-центру Укрпошти за номером 0 800 300 545 та оберіть кнопку 2 – розділ Пенсії, соціальні виплати та субсидії (дзвінки безкоштовні);

або до Пенсійного фонду за номерами телефонів, які розміщені за посиланням

2) Повідомте про необхідність отримання виплат за іншою адресою і назвіть такі дані:

прізвище, ім’я та по батькові;

адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022 року;

паспортні дані (серія та номер паспорту);

номер телефона;

спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою);

нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу тимчасового проживання;

якщо ви отримуєте пенсію поштовим переказом, повідомте оператору додатково код переказу, який отримали в SMS-повідомленні.

У міністерстві кажуть, що кошти будуть виплачені за названою адресою проживання протягом декількох днів.

Якщо ж ви поки не визначилися з місцем отримання виплат і хочете їх отримати у будь-якому відділенні Укрпошти, до якого буде доступ, повідомте про це оператору.

У разі, якщо ви отримували пенсії та субсидії через банки, і зараз не можете зняти з картки готівку, ви можете скористатися сервісами Укрпошти:

перерахування коштів з картки для отримання готівки у відділенні Укрпошти або з доставкою за адресою проживання за допомогою послуги З картки додому;

зняття коштів через POS-термінали у відділеннях Укрпошти, всі деталі тут

За всіма змінами стежте на сайті та завантажуйте додаток Укрпошта в Google Play.

Напередодні міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що попри війну Росії проти України, в березні українці отримають пенсії та соціальні виплати.

За її словами, вони вже нараховані, а самі виплати розпочнуться 7 березня.